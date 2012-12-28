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сегодня, 19:27

Скидку на проезд по биометрии решили запустить еще в трех регионах

Скидки за проход в метро по биометрии в виде кешбэка могут появиться в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор Центра Биометрических Технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Сейчас они доступны за проезд в казанском метрополитене — пассажиры могут сэкономить 15 рублей. 

«Для нас очень важен первый опыт от использования наших сервисов — он влияет на их дальнейшее восприятие. Кешбэк в казанском метрополитене — именно такая история. Планируем ее повторить и в других регионах, где запустят проход в подземку по биометрии», — заявил Владислав Поволоцкий. 

ЦБТ также разрабатывает и другие акции, стимулирующие россиян к использованию биометрии. Так, уже в сентябре граждане смогут бесплатно выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (сейчас это стоит 3 тыс. рублей), использовать которую можно будет с помощью биометрии. Благодаря этому можно не выходя из дома совершать десятки юридически значимых действий — от распределения пенсионных накоплений до запрета на регистрационные операции с недвижимостью. 

Оплату проезда в метро по биометрии запустят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре до конца 2024 года, а в 2025-м — в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщили «Известиям» ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. 

ЦБТ — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Это государственное хранилище биометрических данных. Регистрация в системе добровольная. Через ЕБС можно, например, дистанционно открыть банковский счет или вклад, оформить карту болельщика и электронную сим-карту. С 1 января 2024 года в личном кабинете на портале госуслуг можно узнать, когда и где регистрировались слепки лица и голоса, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС информацию.

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