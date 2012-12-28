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сегодня, 19:25

В Минздраве предложили продавать только «работающие» БАДы

Минздрав предлагает допустить к продаже только те БАДы, которые доказали свою эффективность. Для этого экспертные организации должны оценивать исследования, которые подтверждают влияние добавки на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма. Об этом сказано в письме министерства к вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Известия» ознакомились с ним. 

Такую норму ведомство предлагает включить законопроект о биологически активных добавках. 

В мае 2023 года правительство внесло документ в Госдуму, речь идет о регулировании рынка этой продукции. Кабмин уверен, что надо сформировать перечень таких средств, чтобы врачи могли выписывать людям препараты из него. Причем делать это следует, руководствуясь методическими рекомендациями. Их еще предстоит выработать. 

Чтобы попасть в перечень допустимых к продаже БАДов, их производители должны будут доказать: добавки сделаны из безопасного и качественного сырья. Оборот средств, которые не смогли этого сделать, ограничат. 

В пояснительной записке кабмин уточнил, что такой подход позволит сохранить здоровье граждан. Сейчас люди бесконтрольно и стихийно принимают БАДы, которые они назначают себе сами. В начале июля Госдума одобрила такие подходы к регулированию в первом чтении, следует из базы нижней палаты парламента. Документ уже готовят ко второму чтению, дату которого пока не определили. 

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