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вчера, 17:26
6

Статистика: в Липецкой области дешевели овощи

Практически все сезонные овощи, которые входят в перечень наблюдаемых продуктов, подешевели за прошлую неделю, лидером оказалась морковь, которая потеряла в цене сразу 8%.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 27 августа по 2 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне. 

По данным статистики, на прошлой неделе выросли цены на творог (+1,34%), сахар (+2,19%), макаронные изделия (+1,55%). Менее одного процента составил рост цен на свинину, баранину, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, сыр, печенье. 

Подешевели за неделю куры (-1,-8%), мороженая рыба (-0,56%), подсолнечное масло (-0,74%), пастеризованное молоко (-0,14%), сметана (-2,77%), яйца (-0,81%), соль (-1,25%), чай (-0,12%), рис (-0,52%), гречка (-1,06%). Снизились цены на плодоовощную продукцию: картофель (-1,99%), капусту (-3,72%), лук (-5,44%), свеклу (-3,53%), морковь (-8,1%), огурцы (-1,33%), помидоры (-3,58%), яблоки (-0,16%). Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, маргарин, мука, пшено. 

Из непродовольственных товаров подорожали женские эластичные колготки (+0,25%), детские кроссовки (+0,85%), шампунь (+0,53%), зубная паста (+0,94%), туалетная бумага (+0,89%), детские подгузники (+1,35%). Подешевели за неделю хозяйственное и туалетное мыло (на 0,35% и 1,28% соответственно), сухие корма для животных (-0,22%). Не изменились цены на пеленки, детские джинсы, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубные щетки, сигареты, спички. 

цены
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Комментарии (6)

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*****
вчера, 22:21
Огурцы 130 выбирать не пошел
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Андрей
вчера, 22:07
Не вижу падение цен а что касается картошки то она не только не подешела но и мелкая такую покупать не хочется 3 магазина обошел две пятерочки и магнит и везде картошка не очень
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Дешевые
вчера, 18:49
соль ,спички ,сахар нельзя продавать ,бабки сразу все скупят ! А другим не лостанется !
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Рн
вчера, 18:44
Вранье. Картоха 45 на рынке, в том году за 30 можно было взять такой же
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Нервная мать
вчера, 17:58
Картоха в магазине уже выросла на 10 рублей. Какие овощи дешевеют???? Где???? Как же надоел обман!!!!! Хватит издеваться над людьми!!!! Зарплата уходит на еду и коммуналку! Не знаю, как там дамы ногти и губы еще делают, кто их спонсирует? Тут хоть бы ноги от голода не протянуть. И лекарств купить, когда в семье кто болеет.
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Журналист
вчера, 17:55
Очень важно, что наконец то подешевела туалетная бумага..., аж на 0,89 процента, что очень важно для отправления естественных надобностей... Ещё бы на соль немножко снизилась цена и тогда бы зажили припеваючи...
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