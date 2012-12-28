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вчера, 17:26
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Статистика: в Липецкой области дешевели овощи
Практически все сезонные овощи, которые входят в перечень наблюдаемых продуктов, подешевели за прошлую неделю, лидером оказалась морковь, которая потеряла в цене сразу 8%.
По данным статистики, на прошлой неделе выросли цены на творог (+1,34%), сахар (+2,19%), макаронные изделия (+1,55%). Менее одного процента составил рост цен на свинину, баранину, сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, сыр, печенье.
Подешевели за неделю куры (-1,-8%), мороженая рыба (-0,56%), подсолнечное масло (-0,74%), пастеризованное молоко (-0,14%), сметана (-2,77%), яйца (-0,81%), соль (-1,25%), чай (-0,12%), рис (-0,52%), гречка (-1,06%). Снизились цены на плодоовощную продукцию: картофель (-1,99%), капусту (-3,72%), лук (-5,44%), свеклу (-3,53%), морковь (-8,1%), огурцы (-1,33%), помидоры (-3,58%), яблоки (-0,16%). Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, маргарин, мука, пшено.
Из непродовольственных товаров подорожали женские эластичные колготки (+0,25%), детские кроссовки (+0,85%), шампунь (+0,53%), зубная паста (+0,94%), туалетная бумага (+0,89%), детские подгузники (+1,35%). Подешевели за неделю хозяйственное и туалетное мыло (на 0,35% и 1,28% соответственно), сухие корма для животных (-0,22%). Не изменились цены на пеленки, детские джинсы, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубные щетки, сигареты, спички.
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