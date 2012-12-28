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сегодня, 17:12
В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели посевов и урожая
В настоящее время из-за продолжительных дождей в регионе уже погибли посевы почти на 3 тыс. га.
Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай под особой угрозой. Под Томском уже погибли посевы почти на 3 тысячах гектаров.
Некоторые территории ранее объявили локальные режимы ЧС. Это позволит застрахованным хозяйствам получить компенсации за понесенный ущерб.
Режим ЧС регионального характера позволит запросить поддержку Минсельхоза. Областной департамент по развитию села этим занимается.
Ранее возможность введения режим ЧС в Томской области обсуждалась относительно пяти районов области. В других регионах Сибири также складывается неблагоприятная ситуация. Власти Новосибирской области готовят документы для введения режима ЧС, который позволит снизить плановые показатели по сбору сельхозкультур. В Омской области из-за обильных осадков, повлиявших на перенос сроков уборки урожая, режим ЧС уже введен.
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