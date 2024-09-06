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В России
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сегодня, 16:28

В РФ подорожали всесезонные автомобильные шины

В России с июля по август текущего года заметно подорожали всесезонные автомобильные шины

За один месяц, с июля по август текущего года, всесезонные шины в России подорожали на 7,4%, зимние шины — на 2,8%, а летние — на 0,8%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало динамику средних цен на новые шины непремиального ценового сегмента для легковых автомобилей.

В августе прошлого года средняя цена всесезонных шин составляла 15,2 тыс. рублей, к июлю текущего года она снизилась до 13,7 тыс. рублей, а в августе подросла до 14,8 тыс. рублей, — пишут «Известия».

За год цена зимних шин не изменилась — 9 тыс. рублей в августе прошлого года и столько же в конце этого лета. В июле 2024-го она составляла 8,8 тыс. рублей.

Средняя цена на летние шины с конца прошлого года снизилась с 11 тыс. до 9,9 тыс. рублей. Однако в нынешнем году в июле она составляла 9,8 тыс. рублей.
шины
экономика
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