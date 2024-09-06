«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
В России
91
сегодня, 16:28
В РФ подорожали всесезонные автомобильные шины
В России с июля по август текущего года заметно подорожали всесезонные автомобильные шины
В августе прошлого года средняя цена всесезонных шин составляла 15,2 тыс. рублей, к июлю текущего года она снизилась до 13,7 тыс. рублей, а в августе подросла до 14,8 тыс. рублей, — пишут «Известия».
За год цена зимних шин не изменилась — 9 тыс. рублей в августе прошлого года и столько же в конце этого лета. В июле 2024-го она составляла 8,8 тыс. рублей.
Средняя цена на летние шины с конца прошлого года снизилась с 11 тыс. до 9,9 тыс. рублей. Однако в нынешнем году в июле она составляла 9,8 тыс. рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии