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сегодня, 15:35
В Госдуму внесут законопроект о госрегулировании цен на продукты
Новый законопроект о госрегулировании цен на социально значимые продукты будет внесен в Госдуму.
Поправки в ФЗ «О торговле» будут внесены во пятницу на рассмотрение Госдумы.
«Проектом настоящего федерального закона предлагается предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров», - говорится в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах предлагается, что размер предельных торговых наценок устанавливается высшим исполнительным органом субъекта РФ, но не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, более 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли - более 15%.
«По нашему мнению, такое ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства», — отметил Миронов.
По словам лидера партии, стоимость продуктов растет, «как на дрожжах», а ценники менеджерам и продавцам приходиться переписывать каждый день, причем разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз, а в некоторых случаях - даже в десятки раз, что он считает недопустимым.
«Постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и приводит к еще больше обнищанию малоимущих семей. Многие россияне сегодня тратят на продукты более половины своего дохода, и немало тех, кому катастрофически не хватает денег на полноценное питание», - отметил парламентарий.
В заключении он добавил, что в случае принятия данной инициативы, например, средняя стоимость литра молока составит около 44 рубля за литр, что он считает справедливым.
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