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сегодня, 14:50
В Курске школы стали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками
Учебное заведение из-за действия режима КТО находится на дистанционном формате обучения.
«Одна из форм обеспечения безопасности — укрепление фасада здания мешками с песком и бетонными блоками», — объяснили в учебном учреждении.
В процессе участвуют как учителя и сотрудники школы, так и родители с детьми. При этом занятия в гимназии проходят дистанционно в связи с действием режима контртеррористической операции (КТО).
На прошлой неделе закрывали мешками с песком и заклеивали бронепленкой окна в еще одной курской школе — Горшеченской средней школе имени Н.И. Жиронкина, писало издание «Курские известия». Пленку помогли купить местные фермеры, а окна закрывали учителя и старшеклассники.
После начала боев с украинской армией в приграничных районах Курской области, столице региона, Курчатове (там находится Курская АЭС) и Льгове школы были переведены на дистанционный формат. В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах организовали смешанный формат обучения.
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