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сегодня, 14:03

Мьянма может запустить систему бартерной торговли с РФ

Мьянма экспортирует газ, рис, бобовые, морепродукты, древесину, драгоценные или полудрагоценные камни, а также швейные изделия.

Мьянма может запустить систему бартерной торговли с Россией, чтобы противостоять санкционному давлению, — рассказал генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

«20 лет назад мы пришли к бартерной системе торговли с Китаем. Тогда не было предпосылок для ее введения в отношениях с Россией, потому что все зависит от потребностей бизнеса. Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», - сказал он на полях Восточного экономического форума.

Чжо Све Лин подчеркнул, что это может стать важным шагом в рамках усилий по противостоянию санкционному давлению, — передает ТАСС.

«Однозначно, санкции влияют на нашу двустороннюю торговлю. Поэтому сейчас существует потребность в создании новых механизмов», - пояснил он.
торговля
бартер
Мьянма
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