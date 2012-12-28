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В мире
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сегодня, 14:03
Мьянма может запустить систему бартерной торговли с РФ
Мьянма экспортирует газ, рис, бобовые, морепродукты, древесину, драгоценные или полудрагоценные камни, а также швейные изделия.
«20 лет назад мы пришли к бартерной системе торговли с Китаем. Тогда не было предпосылок для ее введения в отношениях с Россией, потому что все зависит от потребностей бизнеса. Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», - сказал он на полях Восточного экономического форума.
Чжо Све Лин подчеркнул, что это может стать важным шагом в рамках усилий по противостоянию санкционному давлению, — передает ТАСС.
«Однозначно, санкции влияют на нашу двустороннюю торговлю. Поэтому сейчас существует потребность в создании новых механизмов», - пояснил он.
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