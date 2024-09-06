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В России
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06.09.2024 11:43
В РФ предложили создать супермаркеты инноваций и «маленьких гигантов»
В России предложили создать «супермаркеты инноваций» и запустить программу «Тысяча талантов», следуя опыту Китая.
По их оценке, уровень инновационного развития страны сейчас соответствует этапу технологического развития Китая начала 2000-х годов: развитие компаний базируется в основном на адаптации зарубежных технологий. Рентабельные модели широкомасштабного технологического лидерства для России в нынешних условиях вряд ли возможны, «однако Россия не может позволить себе не иметь собственную модель инновационного лидерства, так как страны без модели инноваций оказываются во втором или третьем эшелоне мировых экономик», — передает РБК.
Эксперты Института Столыпина считают потенциально полезными для России три основных компонента китайского опыта развития инноваций: развитие инновационных «супермаркетов» (то есть рынков технологий на основе открытых инноваций), обеспечение доступа к глобальной экспертизе и трансфер технологий.
В России инновационная активность организаций (отношение числа осуществляющих инновации к общему количеству обследованных организаций) снизилась после 2018 года и так и не достигла пока результата пятилетней давности 12,8%. По данным Росстата, в 2023 году уровень инновационной активности предприятий составил 11,3%.
Внутренние инвестиции в инновации с 2017 года почти удвоились — в основном за счет бюджета, особенно в обрабатывающей отрасли, отмечается в докладе. Однако «простое увеличение бюджетных ассигнований на инновационные цели прямо не коррелирует с улучшениями инновационных показателей компаний, требуется комплекс фискальных и нефискальных решений для повышения инновационной активности предприятий», подчеркивают его авторы.
При этом по отношению ко всей экономике внутренние затраты на научные исследования и разработки в России не растут. Как минимум с 2000 года они остаются на уровне примерно 1% ВВП, свидетельствуют данные Росстата. В Институте Столыпина отмечают также неравномерность объемов государственной поддержки инновационной активности по отраслям, отсутствие рыночных стимулов к инновационной активности и сложность оценки качества инноваций со стороны государства.
Среди других барьеров авторы доклада называют недостаток собственных финансовых ресурсов для инновационной деятельности, затрудненный доступ к заемным средствам, недостаток квалифицированных кадров, неразвитость инновационных институтов в целом.
Учитывая такие вводные, релевантным для России является опыт Китая первых 20 лет текущего столетия, когда был заложен институциональный контур системы инноваций, указывается в исследовании. До этого, в 1980–2000 годах, зависимость Китая от иностранных технологий постоянно росла, что было следствием стратегии «рынок в обмен на технологии», а уровень вложений в НИОКР был низким, как в России сейчас, — 0,9% от ВВП.
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