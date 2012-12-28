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В России
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сегодня, 10:52

В Госдуме предлагают начать демографическую операцию с Дальнего Востока

Депутат Госдумы Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию». А начать она предложила с Дальнего Востока.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России нужно провести «специальную демографическую операцию», — передает РИА Новости.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила парламентарий.

По ее словам, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет.

«Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов», — отметила она.

Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел.

«К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну», — резюмировала депутат.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
демография
экономика
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