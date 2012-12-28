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59 минут назад
Росрыболовство хочет ограничить вывоз красной икры пассажирами самолетов
Росрыболовство предлагает ограничить допустимый вес вывозимой красной икры пассажирами самолетов из всех дальневосточных регионов.
«Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо воздушного транспорта, есть еще и водный. Поэтому сейчас у нас есть идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов», - сказал Шестаков.
По его словам, ограничение не будет затрагивать Бурятию и Еврейский автономный округ, — передает ТАСС.
«Это, прежде всего, будет касаться Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края. Я думаю, необходимо пойти именно таким путем. Потому что мы видим, что объем нелегальной продукции сократился», - подчеркнул Шестаков.
Сенаторы подготовили законопроект, которым предлагается продлить действие эксперимента на Камчатке до 2027 года, а также распространить его на Чукотку.
«В рамках работы над этим законопроектом, я думаю, что мы свои предложения внесем», - добавил глава ведомства.
С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края реализуется эксперимент, который устанавливает запрет на авиаперевозку икры непромышленного изготовления объемом свыше 10 кг на одного пассажира за один рейс.
В июле сенаторы разработали законопроект о присоединении Чукотского автономного округа к эксперименту по ограничению допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов и о его продлении до 2027 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение и поручила активнее продвигать его.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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