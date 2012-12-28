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59 минут назад

Росрыболовство хочет ограничить вывоз красной икры пассажирами самолетов

Росрыболовство предлагает ограничить допустимый вес вывозимой красной икры пассажирами самолетов из всех дальневосточных регионов.

Росрыболовство предлагает ввести ограничение допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов на постоянной основе и распространить его на все дальневосточные субъекты, — сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.

«Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо воздушного транспорта, есть еще и водный. Поэтому сейчас у нас есть идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов», - сказал Шестаков.

По его словам, ограничение не будет затрагивать Бурятию и Еврейский автономный округ, — передает ТАСС.

«Это, прежде всего, будет касаться Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края. Я думаю, необходимо пойти именно таким путем. Потому что мы видим, что объем нелегальной продукции сократился», - подчеркнул Шестаков.

Сенаторы подготовили законопроект, которым предлагается продлить действие эксперимента на Камчатке до 2027 года, а также распространить его на Чукотку.

«В рамках работы над этим законопроектом, я думаю, что мы свои предложения внесем», - добавил глава ведомства.

С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края реализуется эксперимент, который устанавливает запрет на авиаперевозку икры непромышленного изготовления объемом свыше 10 кг на одного пассажира за один рейс.

В июле сенаторы разработали законопроект о присоединении Чукотского автономного округа к эксперименту по ограничению допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов и о его продлении до 2027 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение и поручила активнее продвигать его.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
красная икра
экономика
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