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В России
644
вчера, 22:28
2

Владельцы сайтов начали массово проходить идентификацию

Владельцы сайтов массово проходят идентификацию на Госуслугах, по банковской карте и номеру мобильного, рассказали «Известиям» участники рынка. Теперь можно ожидать резкого падения числа мошенничеств с фишингом, ведь социальная инженерия остается методом атаки номер один на частных лиц в России.

«В регистраторе доменов для бизнеса Ru-center уже 95% владельцев сайтов при запросе проходят идентификацию через Госуслуги. При этом количество новичков, которые выбирают этот способ при регистрации доменов и услуг, превысило 33%, а в отдельные дни показатель достигает 50%», — сказал «Известиям» генеральный директор компании Андрей Кузьмичев.

По его словам, само добавление идентификации клиентов повышает уровень безопасности для всех участников интернет-экономики. 

«Мы ожидаем, что с увеличением числа регистраций число новых регистраций доменов может снижаться, но доверие к администраторам кратно возрастет, а число мошенничеств существенно снизится», — подчеркнул Андрей Кузьмичев.

В компании «Рег.ру» рассказали «Известиям», что количество пользователей услуг хостинга, использующих для идентификации банковскую карту, составляет в среднем 55%, сервис быстрых платежей — 31%, а номер мобильного телефона — 12%.

В пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что по закону «Об информации» хостинг-провайдеры могут оказывать услуги только прошедшим идентификацию пользователям. Несоблюдение требований грозит провайдерам исключением из реестра, в этом случае запрещено оказывать услуги размещения в России.

«Подтвердить личность можно с помощью Госуслуг, электронной подписи, биометрии и так далее. Выбрать можно любой способ. Идентификация клиентов любым из них позволяет хостинг-провайдерам получать достоверную информацию о своих клиентах. В конечном итоге это приводит к снижению количества мошеннических ресурсов в Рунете», — отметили в ведомстве.

интернет
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Комментарии (2)

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Гость
сегодня, 09:25
Вы шо школьным деньгами на обеды которые с прошлого года остались не можете разобратся. Наверное надо к Бастрыкину обратится, чтоб концы нашлись.
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Кент
сегодня, 07:57
Это делается не для борьбы с мошенничество,а тотальная слежка и сбор данных государством на каждого гражданина РФ. Ещё электронный рубль скоро пойдёт в оборот,чёрный нал держитесь,не удивлюсь если придётся доказывать нажитое!
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