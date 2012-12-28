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В России
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вчера, 22:28
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Владельцы сайтов начали массово проходить идентификацию
«В регистраторе доменов для бизнеса Ru-center уже 95% владельцев сайтов при запросе проходят идентификацию через Госуслуги. При этом количество новичков, которые выбирают этот способ при регистрации доменов и услуг, превысило 33%, а в отдельные дни показатель достигает 50%», — сказал «Известиям» генеральный директор компании Андрей Кузьмичев.
По его словам, само добавление идентификации клиентов повышает уровень безопасности для всех участников интернет-экономики.
«Мы ожидаем, что с увеличением числа регистраций число новых регистраций доменов может снижаться, но доверие к администраторам кратно возрастет, а число мошенничеств существенно снизится», — подчеркнул Андрей Кузьмичев.
В компании «Рег.ру» рассказали «Известиям», что количество пользователей услуг хостинга, использующих для идентификации банковскую карту, составляет в среднем 55%, сервис быстрых платежей — 31%, а номер мобильного телефона — 12%.
В пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что по закону «Об информации» хостинг-провайдеры могут оказывать услуги только прошедшим идентификацию пользователям. Несоблюдение требований грозит провайдерам исключением из реестра, в этом случае запрещено оказывать услуги размещения в России.
«Подтвердить личность можно с помощью Госуслуг, электронной подписи, биометрии и так далее. Выбрать можно любой способ. Идентификация клиентов любым из них позволяет хостинг-провайдерам получать достоверную информацию о своих клиентах. В конечном итоге это приводит к снижению количества мошеннических ресурсов в Рунете», — отметили в ведомстве.
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