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В России
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8 минут назад
В Белгородской области дрон атаковал церковь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атакам БПЛА подверглись три населенных пункта.
FPV-дрон нанёс удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчёты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания. Также в селе ещё один беспилотник атаковал социальный объект — повреждена кровля, — говорится в сообщении губернатора.
Также, по его словам, в Шебекино беспилотник ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанёс удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, ещё одна машина полностью сгорела.
Информация о последствиях атак уточняется. Все оперативные службы работают на местах.
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