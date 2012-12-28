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8 минут назад

В Белгородской области дрон атаковал церковь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атакам БПЛА подверглись три населенных пункта.

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

FPV-дрон нанёс удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчёты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания. Также в селе ещё один беспилотник атаковал социальный объект — повреждена кровля, — говорится в сообщении губернатора.

Также, по его словам, в Шебекино беспилотник ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанёс удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, ещё одна машина полностью сгорела.

Информация о последствиях атак уточняется. Все оперативные службы работают на местах.
беспилотники
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