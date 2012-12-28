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В России
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33 минуты назад
Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
В прошлом году картина была противоположной — объем просроченных ссуд (на срок более 90 дней) повысился лишь на 3% к началу июня. При этом совокупный портфель подскочил на 9%.
Кредиты, как правило, «вызревают» постепенно, заявили «Известиям» в ЦБ. Сейчас на просрочку выходят в основном заемщики, получившие ссуду в предыдущие годы. Поэтому рост может быть связан с высокими риск-аппетитами банков в то время. Например, в 2023-м каждый квартал они выдавали почти половину ипотечных кредитов клиентам, которые тратили более 80% дохода на обслуживание долга, рассказали в ЦБ.
Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается очень низкой — меньше 0,6%. Поэтому риски пока незначительны, уверены в ЦБ.
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