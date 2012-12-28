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В России
33
33 минуты назад

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку (более 90 дней) по жилищным кредитам. За первые пять месяцев 2024-го объем таких ссуд вырос на 16%, до 106 млрд рублей, следует из данных ЦБ («Известия» их изучили). В то же время совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024-го увеличился только на 6%, до 18 трлн рублей. То есть его качество ухудшилось.

В прошлом году картина была противоположной — объем просроченных ссуд (на срок более 90 дней) повысился лишь на 3% к началу июня. При этом совокупный портфель подскочил на 9%.

Кредиты, как правило, «вызревают» постепенно, заявили «Известиям» в ЦБ. Сейчас на просрочку выходят в основном заемщики, получившие ссуду в предыдущие годы. Поэтому рост может быть связан с высокими риск-аппетитами банков в то время. Например, в 2023-м каждый квартал они выдавали почти половину ипотечных кредитов клиентам, которые тратили более 80% дохода на обслуживание долга, рассказали в ЦБ.

Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается очень низкой — меньше 0,6%. Поэтому риски пока незначительны, уверены в ЦБ.

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