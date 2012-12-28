Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Среди погибших во время крушения вертолета на Камчатке есть туристы из Липецка
Происшествия
Квадроцикл врезался в забор: погибла женщина
Происшествия
В Липецке втрое выросла заболеваемость ковидом
Здоровье
ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина записал видеорегистратор
Происшествия
Салютом после «Красного уровня» опасности займется полиция
Происшествия
Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области
Происшествия
С бантами и шарами Липецк встретил утро 2 сентября
Общество
Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Общество
Вода течет из-под асфальта
Общество
Антирекорд купального сезона: 25 утонувших
Происшествия
Читать все
ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина записал видеорегистратор
Происшествия
Салютом после «Красного уровня» опасности займется полиция
Происшествия
Вода течет из-под асфальта
Общество
Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение
Общество
С возвращением! В Липецке после капремонта открыты две обновлённые школы
Общество
Упавшее на «Мерседес» дерево обошлось мэрии Ельца в 580,5 тысячи рублей
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат электричество для монтажа приборов учета
Общество
Экстренные службы проверяют сообщения о минировании школ и областной больницы
Происшествия
На НЛМК определили лучшего слесаря по ремонту автомобилей
НЛМК Live
В Липецкой области сухо и до +30
Погода в Липецке
Читать все
Бизнес
277
сегодня, 08:00

Металлургический Комбинат «СТАЛЬНОФФ» вошел в ТОП-7 среди производителей профнастила в России

Комсомольская Правда поместила на четвертое место Липецкий Металлургический Комбинат «Стальнофф» среди всех производителей профнастила в России в 2024 году. В статье отмечается использование компанией современного оборудования и высокий спрос среди строительных компаний из промышленного сегмента.

Металлургический комбинат «Стальнофф» - один из крупнейших производителей профнастила в России. Также комбинат занимается производством сэндвич-панелей, металлокассет, металлочерепицы, евроштакетника, воздуховодов вентиляции, и другой продукции, из сырья ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь».


Фото 1.jpg


Источник: https://www.kp.ru/expert/proizvoditeli/luchshie-proizvoditeli-profnastila/

Реклама. ООО «ПРОФЛИСТ-С»

Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru