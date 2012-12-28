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Бизнес
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сегодня, 08:00
Металлургический Комбинат «СТАЛЬНОФФ» вошел в ТОП-7 среди производителей профнастила в России
Комсомольская Правда поместила на четвертое место Липецкий Металлургический Комбинат «Стальнофф»
среди всех производителей профнастила в России в 2024 году. В статье отмечается использование компанией современного оборудования и высокий спрос среди строительных компаний из промышленного сегмента.
Металлургический комбинат «Стальнофф» - один из крупнейших производителей профнастила в России. Также комбинат занимается производством сэндвич-панелей, металлокассет, металлочерепицы, евроштакетника, воздуховодов вентиляции, и другой продукции, из сырья ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь».
Источник: https://www.kp.ru/expert/proizvoditeli/luchshie-proizvoditeli-profnastila/
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