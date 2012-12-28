Металлургический Комбинат «СТАЛЬНОФФ» вошел в ТОП-7 среди производителей профнастила в России

Комсомольская Правда поместила на четвертое место Липецкий Металлургический Комбинат «Стальнофф» среди всех производителей профнастила в России в 2024 году. В статье отмечается использование компанией современного оборудования и высокий спрос среди строительных компаний из промышленного сегмента.



Металлургический комбинат «Стальнофф» - один из крупнейших производителей профнастила в России. Также комбинат занимается производством сэндвич-панелей, металлокассет, металлочерепицы, евроштакетника, воздуховодов вентиляции, и другой продукции, из сырья ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь».









Источник: https://www.kp.ru/expert/proizvoditeli/luchshie-proizvoditeli-profnastila/

Реклама. ООО «ПРОФЛИСТ-С»