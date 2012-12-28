Последние аккорды лета в усадьбе «Скорняково-Архангельское»

31 августа в усадьбе «Скорняково-Архангельское» провожали лето и закрывали сезон жарких ярких событий семейным фестивалем «Дети.Воздух.Счастье».

По сути этот фестиваль был «два в одном»: фестиваль воздушных шаров объединили с детским фестивалем. Как следствие — множество самых разнообразных площадок и активностей для взрослых и детей.

Последние аккорды лета в усадьбе были прекрасны! На главной сцене в этот день устроила настоящий рок-н-ролл и пела лиричные и романтичные песни под фортепьяно эмоциональная девушка в веночке — Евгения Онегина.

Песню о коте, у которого все места для поцелуев, многие гости фестиваля слушали вместе со своими питомцами: ведь усадьба «Скорняково» — дог-френдли. А один котёнок под песню Евгении Онегиной даже нашёл себе хозяина: его забрали в новую семью.



Поэтесса и блогер-миллионник, Анна Егоян, на закате читала трогательные стихи — как своего собственного сочинения, так и классиков: Роберта Рождественского и Анны Ахматовой. А потом Анна вместе с другими липчанами исполнила мечту детства — поднялась в небо на воздушном шаре. Их в этом году было сразу девять!

После душевной поэзии в усадьбе устроили зажигательные танцы «Братья Грим». Липчане не только «хлопали ресницами и взлетали», «шагали босиком по улице», но и сделали десятки селфи с солистом группы Константином Бурдаевым, который за время своего выступления несколько раз спускался со сцены к зрителям и пел свои хиты: «Кустурица», «Ресницы», «Солнце моё», «Простая история», «Аллилуйя», «Здравствуй, лето» буквально на расстоянии вытянутой руки от поклонников, а порой даже ещё ближе!

Но и до кульминации праздника — концертной программы было много чего интересного. С полудня детей и их родителей ждали развлечения на любой вкус.

Педагог студии рисования Евгения Страхова проводила мастер-класс по акварели: начинающие художники писали… конечно, воздушные шары. Самому маленькому живописцу было всего пять, самому старшему — 15 лет. И у всех получилось одинаково красиво!

Ольга Тяпкина на фестивале рассказывала о той работе, которая ведётся в Липецкой области с беременными женщинами: как стоящих на пороге аборта уговаривают сделать правильный выбор. В Скорянково Ольга также проводила мастер-класс по изготовлению украшений-бабочек из кружева липецкого производства.

Не по душе кружево — по соседству под руководством Светланы Кобзевой можно было сделать поделку из картона и ниток и потренировать свою мелкую моторику. А заодно узнать о работе бесплатного детского телефона доверия в Липецке и кризисного центра, где профессиональные психологи круглосуточно, бесплатно и анонимно оказывают помощь.

Дина Кюнбергер с театром «Под деревом» показали на фестивале спектакль «Мамины сказки». Постановка с милыми и наивными вязаными куклами сделана по самым первым в жизни каждого человека русским народным сказками: «Колобок», «Теремок» и «Репка». А в конце ребят ждало настоящее чаепитие! Кстати, театр «Под деревом» гастролировал на фестивале в Скорняково впервые. Но до этого его постановки уже можно было посмотреть на Кудыкиной горе, в Ведрово, в «Библиотеке» и «Прачечной».

На площадке «Азия» прошли дефиле мультифэндомных персонажей, показ корейских танцев и караоке-выступления. Пространство Кореи было наиболее привлекательным для подростков.

По словам воронежского организатора этой площадки Светланы Кокоть, всего было представлено 19 персонажей: это и герои Диснея — например, Принцесса Мерида, Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище», и персонажи из азиатских источников: «Провожающая в последний путь Фрирен», образы из «Genshin Impact»,Чжун Ли, Сёгун Райдэн, пиратка Бей Доу, принцесса Мононоке и многие другие. По сути в усадьбе прошёл мультифэндомный фестиваль в миниатюре, в который включили песни и танцы в стиле k-pop, аниме, косплей. Можно было не только всё посмотреть и послушать, но и примерить на себя понравившийся образ.

Маргарита Слепко проводила мастер-класс по мозаике из керамической плитки. Деревянные заготовки для неё в Скорняково привезли из Санкт-Петербурга. А ещё потребовались клей, шпатлёвка и множество разноцветных керамических кусочков. На выходе получалось настоящее произведение искусства.

На площадке стрелкового клуба под руководством Виталия Васильева можно было пострелять в тире и попробовать себя в практической стрельбе по мишеням, получив свою порцию драйва и определённые положительные эмоции. Здесь же обучали основам безопасного обращения с оружием.

А отстрелявшись — сразу на битву красками холли и пенную вечеринку. По словам Славы Покрова, на организацию этого мыльного безумия в усадьбе ушло 400 литров воды и 20 литров концентрата. Получилось весело!

А ещё в программе фестиваля «Дети.Воздух.Счастье» были анимация, квесты, множество спортивных секций – футбол, баскетбол, восточные единоборства, танцы. И везде можно было не только посмотреть, но и попробовать себя.

В общем, лето в усадьбе «Скорняково-Архангельское» проводили ярко и грандиозно. Было много улыбок, слёз счастья, красивых фото на память, вдохновения и любви. По традиции информационным партнёром фестиваля в усадьбе выступило коммуникативное агентство «Прайд Медиа» – а это всегда хорошая компания для вашего бизнеса. Профессионалы, которым без колебаний можно доверить даже самую сложную задачу.

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Фото Мария Кобзева

Усадьба Скорняково-Архангельское

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