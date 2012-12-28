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В России
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сегодня, 15:07
За сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы 248 человек
За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали в общей сложности 248 человек.
«В течение суток в пяти муниципальных районах области проводились мероприятия по эвакуации жителей. За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек», - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия по эвакуации населения приграничья проводятся с соблюдением всех требований безопасности, в тесном взаимодействии всех силовых ведомств и региональных властей.
«За истекшие сутки установлена связь и воссоединились с родственниками 30 жителей приграничья», — добавили в МЧС.
За сутки в Курскую область доставлено 44 тонны гуманитарной помощи. Всего 158 колоннами прибыло более 3,8 тыс. тонн, — отмечают в ведомстве.
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