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21
сегодня, 15:07

За сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы 248 человек

За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали в общей сложности 248 человек.

За сутки из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек. Воссоединились с родственниками 30 жителей, — сообщает МЧС в Телеграм-канале.

«В течение суток в пяти муниципальных районах области проводились мероприятия по эвакуации жителей. За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по эвакуации населения приграничья проводятся с соблюдением всех требований безопасности, в тесном взаимодействии всех силовых ведомств и региональных властей.

«За истекшие сутки установлена связь и воссоединились с родственниками 30 жителей приграничья», — добавили в МЧС.

За сутки в Курскую область доставлено 44 тонны гуманитарной помощи. Всего 158 колоннами прибыло более 3,8 тыс. тонн, — отмечают в ведомстве.
Курск
эвакуация
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