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сегодня, 11:26
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Школа олимпийского резерва открыла набор в секции стендовой и пулевой стрельбы

Липецкая спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта объявляет набор детей на бесплатные занятия:

- 2012-2013 гг. рождения для занятий стендовой стрельбы
- 2013-2015 гг. рождения для занятий пулевой стрельбы

Для записи необходимо подать заявление через Единый портал государственных услуг  Российской Федерации (ЕПГУ).

Порядок записи на Госуслугах:

1. Заполните Заявление по этой ссылке;
2. Выберите населенный пункт;
3. Выберите вид спорта и проверьте, проходит ли ребёнок по минимальному возрасту;
4. Подайте заявку с 15 июля. Заявления в несколько спортшкол нужно заполнить по отдельности;
5. Получите в личном кабинете приглашение на вступительные испытания;
6. Приходите в спортшколу в назначенный день вместе с ребёнком. Возьмите с собой спортивную форму ребёнка и необходимые документы;
7. Проверьте результаты вступительных испытаний в личном кабинете;
8. Если испытания пройдены успешно, приходите в спортшколу для зачисления вместе с ребёнком. Возьмите с собой необходимые документы.

После подачи заявления на портале ЕПГУ для допуска к сдачи нормативов общей физической подготовки (ОФП) необходимо предоставить:

- копию свидетельства о рождении;
- две фотографии 3х4;
- медицинскую справку с формулировкой "допущен к занятиям по стрелковым видам спорта", полученную не ранее чем за 3 месяца;
по адресу г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1м.

Режим работы:

Понедельник-четверг с 09:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

Телефон для справок: +7(4742)43-53-19.

стендовая стрельба
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ
5 минут назад
А почему только для детей?
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Гость
52 минуты назад
К вам туда не пробиться , деньги и блат наверное
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Дед Мазай
сегодня, 11:50
Что толку участие в Олимпиаде не видать как своих ушей
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Гость
сегодня, 11:58
Ну пусть тогда в телефоне сидит днями и ночами смотря тик ток или ещё какую муть.
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