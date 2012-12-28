Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
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сегодня, 11:26
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Школа олимпийского резерва открыла набор в секции стендовой и пулевой стрельбы
- 2012-2013 гг. рождения для занятий стендовой стрельбы
- 2013-2015 гг. рождения для занятий пулевой стрельбы
Для записи необходимо подать заявление через Единый портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).
Порядок записи на Госуслугах:
1. Заполните Заявление по этой ссылке;
2. Выберите населенный пункт;
3. Выберите вид спорта и проверьте, проходит ли ребёнок по минимальному возрасту;
4. Подайте заявку с 15 июля. Заявления в несколько спортшкол нужно заполнить по отдельности;
5. Получите в личном кабинете приглашение на вступительные испытания;
6. Приходите в спортшколу в назначенный день вместе с ребёнком. Возьмите с собой спортивную форму ребёнка и необходимые документы;
7. Проверьте результаты вступительных испытаний в личном кабинете;
8. Если испытания пройдены успешно, приходите в спортшколу для зачисления вместе с ребёнком. Возьмите с собой необходимые документы.
После подачи заявления на портале ЕПГУ для допуска к сдачи нормативов общей физической подготовки (ОФП) необходимо предоставить:
- копию свидетельства о рождении;
- две фотографии 3х4;
- медицинскую справку с формулировкой "допущен к занятиям по стрелковым видам спорта", полученную не ранее чем за 3 месяца;
по адресу г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1м.
Режим работы:
Понедельник-четверг с 09:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:48.
Телефон для справок: +7(4742)43-53-19.
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