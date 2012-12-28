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Происшествия
«Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!»
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348
47 минут назад

«ЭкоПром-Липецк» приглашает на работу водителей спецтехники

В этом году регоператор закупил шесть новых мусоровозов, еще четыре пополнят автоколонну в этом году.

«Мы стремимся улучшать качество услуг по обращению с отходами: увеличиваем количество спецтехники, совершенствуем логистику, используем современные программы по обработке данных.
Сейчас в автоколонне открыты вакансии водителей спецтехники с заработной платой от 70 000 рублей после вычетов налогов,» - прокомментировали в пресс-службе регоператора.


 Размер оплаты будет зависеть от вида мусоровоза:

- водитель автомобиля (мусоровоз трехосный) БОКОВАЯ ЗАГРУЗКА - заработная плата от 70 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мусоровоз трехосный) ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА - заработная плата от 75 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мусоровоз трехосный свыше 10 т) - заработная плата от 80 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мусоровоз двухосный) - заработная плата от 68 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мус.оровоз двухосный свыше 7 т) - заработная плата от 77 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мусоровоз "Скания" трехосный) - заработная плата от 80 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,
- водитель автомобиля (мусоровоз "Скания" двухосный) - заработная плата от 77 000 рублей "на руки" после вычета всех налогов,

- водитель категории Е (мультилифт с прицепом) заработная плата от 90 000 до 200 000 рублей «на руки» после вычета всех налогов.

Также для контроля проведения ремонтных работ в автоколонну требуется

- мастер по ремонту автотранспорта.

График работы 2/2, полный социальный пакет.

Подробнее о вакансиях на сайте АО «ЭкоПром-Лиипецк» https://ecolipetsk.ru/company/staf/ или по телефону 56-90-50 (доб. 203), 8-900-599-22-70.


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