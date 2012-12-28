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В России
28
17 минут назад

В РФ стартовал эксперимент с криптовалютами

Регулирование и торговля будут осуществляться под надзором Центрального банка России.

С 1 сентября в России начался экспериментальный правовой режим по использованию цифровых валют. Отечественные импортеры и экспортеры смогут использовать криптовалюты при трансграничных расчетах во внешней торговле, — передает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Действующий закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Ранее в РФ существовал запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Вступивший в силу закон позволяет ЦБ в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

В частности, с 1 сентября законодательство позволяет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). То есть, несмотря на оставшийся запрет принимать цифровые активы в качестве оплаты за свои товары и услуги, криптовалютой можно будет расплачиваться за ввозимые товары.

А с 1 ноября легализуют добычу криптовалют. При выполнении некоторых условий это разрешат и юридическим, и физическим лицам.

Компаниям придется встать на учет в реестр Минцифры. Исключение — организации энергетической отрасли. Согласно закону, юрлицам и ИП запрещено «совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии». Также нельзя рекламировать криптовалюту, товары, работы и услуги в области ее обмена.

Что касается граждан, то им не нужно регистрироваться в реестре Минцифры, если нет превышения установленных правительством лимитов потребления энергии.

Регулирование и торги будут проводиться под контролем Центробанка.

Внешние расчеты в криптовалюте облегчат импорт, помогут нивелировать санкционное давление Запада, послужат альтернативой SWIFT и российской СПФС (Системы передачи финансовых сообщений), — полагают эксперты.
криптовалюта
экономика
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