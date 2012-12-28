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В России
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17 минут назад
В РФ стартовал эксперимент с криптовалютами
Регулирование и торговля будут осуществляться под надзором Центрального банка России.
Согласно действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Действующий закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.
Ранее в РФ существовал запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Вступивший в силу закон позволяет ЦБ в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.
Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.
В частности, с 1 сентября законодательство позволяет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). То есть, несмотря на оставшийся запрет принимать цифровые активы в качестве оплаты за свои товары и услуги, криптовалютой можно будет расплачиваться за ввозимые товары.
А с 1 ноября легализуют добычу криптовалют. При выполнении некоторых условий это разрешат и юридическим, и физическим лицам.
Компаниям придется встать на учет в реестр Минцифры. Исключение — организации энергетической отрасли. Согласно закону, юрлицам и ИП запрещено «совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии». Также нельзя рекламировать криптовалюту, товары, работы и услуги в области ее обмена.
Что касается граждан, то им не нужно регистрироваться в реестре Минцифры, если нет превышения установленных правительством лимитов потребления энергии.
Регулирование и торги будут проводиться под контролем Центробанка.
Внешние расчеты в криптовалюте облегчат импорт, помогут нивелировать санкционное давление Запада, послужат альтернативой SWIFT и российской СПФС (Системы передачи финансовых сообщений), — полагают эксперты.
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