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В России
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55 минут назад
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-восток от вулкана.
«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — подчеркнули ученые.
Если изначально длина пеплового шлейфа составляла порядка 50 км, то теперь он протянулся на 220 км к северо-востоку от вулкана.
Выброс произошел в 23:30 по местному времени 1 сентября (17:30 мск). Еще два выброса, на меньшую высоту — в 4 и 4,5 км — произошли в ночь на 2 сентября.
29 августа Шивелуч выбросил ресуспендированный пепел на высоту до 2,5 км, — пишет «Газета.ru».
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.
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