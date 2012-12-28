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В России
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10 минут назад
Синоптик предупредил о заморозках в начале сентября в шести регионах РФ
Заморозки в начале сентября ожидаются в Кургане, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областях и в Башкирии.
«В начале месяца в Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов», — сказал он.
В Омской области ночная температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии - до минус 2 градусов, в Забайкальском крае - до минус 3 градусов.
«Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана», — пояснил специалист
Сильные осадки в ближайшие дни пройдут в Магадане и на Камчатке, что связано с прохождением циклона.
«Но сложная погода минует Владивосток», - отметил Вильфанд.
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