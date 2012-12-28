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В России
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27 минут назад
Спасатели завершили поисковую операцию на Камчатке в районе крушения Ми-8
Спасатели завершили поисковую операцию на Камчатке, где упал вертолет Ми‑8.
Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Специалисты ведомства вернулись в пункт постоянной дислокации.
В поисках пропавшего вертолета были задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС, а также была организована работа семи пеших групп.
31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.
Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена, - передает РБК.
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