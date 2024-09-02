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Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
В России
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10 минут назад
В РФ хотят переобучить 1,5 млн работников для приоритетных отраслей
В правительстве нашли способ побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов.
По плану министерства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 000 специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 году этот показатель достиг 198 000 человек, — следует из документа. Таким образом, с 2025 года по 2030 год программы переобучения пройдут 1,5 млн человек.
В правительстве также рассчитывают значительно поднять показатель трудоустройства выпускников. Планируется, что за шесть лет в первый год после завершения обучения эта планка вырастет до 77%, а во второй год после выпуска — до 81,4%.
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