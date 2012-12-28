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На Кривенкова произошло столкновение мотоцикла с автомобилем
Происшествия
«Отлично! Здорово, что проезд по мосту открыли раньше срока. Еще бы светофоры отладить!»
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В России
59
сегодня, 09:59

РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Москва и Улан-Батор обсуждают межправительственное соглашение, предусматривающее поставки в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам.

Улан-Батор и Москва согласовывают вопрос поставок в Монголию топлива и ГСМ по льготной стоимости, — заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого был опубликован на сайте Кремля.

По его словам, Россия всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам, — передает РИА Новости.

"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", — отметил глава государства.

Другой темой интервью стали выборы в Монголии. Президент РФ выразил уверенность, что их результаты не скажутся на партнёрстве с Россией.
экономика
Монголия
льготные цены
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