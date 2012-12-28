Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
В России
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сегодня, 09:59
РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам
Москва и Улан-Батор обсуждают межправительственное соглашение, предусматривающее поставки в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам.
По его словам, Россия всегда готова откликнуться на просьбы монгольских партнеров о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по низким ценам, — передает РИА Новости.
"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", — отметил глава государства.
Другой темой интервью стали выборы в Монголии. Президент РФ выразил уверенность, что их результаты не скажутся на партнёрстве с Россией.
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