Пожар произошел в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске

В Подольске вспыхнул пожар в производственно-складском здании на территории бывшего завода «Зингер». Об этом сообщил источник «Известий».

На кадрах можно увидеть густой черный столп дыма. Пожар площадью 1200 кв. м был локализован, позднее сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. К тушению привлекались 89 человек и 27 единиц техники.