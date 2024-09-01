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В России
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49 минут назад
Пожар произошел в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске
В Подольске вспыхнул пожар в производственно-складском здании на территории бывшего завода «Зингер». Об этом сообщил источник «Известий».
На кадрах можно увидеть густой черный столп дыма. Пожар площадью 1200 кв. м был локализован, позднее сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. К тушению привлекались 89 человек и 27 единиц техники.
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