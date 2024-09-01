«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре
В России
37
43 минуты назад
Российский пловец выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Париже
Россиянин проплыл дистанцию 150 м комплексным плаванием за 2 минуты 23,03 секунды. Второе место занял представитель Израиля Ами Дадаон с результатом 2 минуты 30,50 секунды. Бронзовым призером стал мексиканец Анхель Камачо Рамирес (2 минуты 37,29 секунды).
Спортсмены выступали в категории SM4 — атлеты с разными нарушениями физического здоровья.
0
0
0
0
0
Комментарии