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В России
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53 минуты назад
На территории НПЗ в Капотне начался пожар после атаки БПЛА
«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ», — написал он в Telegram-канале. Глава города уточнил, что сейчас происходит тушение локального возгорания. Возгоранию присвоили 5-й ранг сложности, однако затем его понизили до второго.
Около 06:30 мск Собянин сообщил об уничтожении в районе Московского НПЗ другого беспилотника. Предприятие повреждено не было, угрозы его работе не возникло. Всего за ночь власти сообщили об 11 дронах, пытавшихся атаковать Москву.
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