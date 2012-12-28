«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре
В России
28
20 минут назад
Вертолёт Ми-8Т разбился на Камчатке
"По предварительным данным, причина - ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку", - говорится в сообщении.
Спасатели обнаружили с воздуха обломки вертолета. Они находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.
0
0
0
0
0
Комментарии