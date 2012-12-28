В России
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27 минут назад
Пожар в башкирском ТЦ потушили
"В Башкортостане пожар в торговом центре полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, пожар возник на Уфимской улице на первом этаже торгового центра в складском помещении. Загорелось имущество и бытовая техника. Огонь распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешел на кровлю. Пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение крыши на площади 1,2 тыс. кв. м. Ликвидация пожара проводилась с привлечением авиации.
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