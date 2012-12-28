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Общество
Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина
Общество
Жители Липецкой области наблюдали последнее северное сияние лета
Общество
Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал
Происшествия
В первый день осени в Липецкой области сухо и до +31
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Очередной утонувший — тело пенсионера достали из пруда в Чаплыгинском районе
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Год прожит не зря! Дублёры «Металлурга» всё-таки выиграли первый матч
Спорт
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В России
36
27 минут назад

Пожар в башкирском ТЦ потушили

Пожар, охвативший торговый центр в Салавате в Башкирии, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В Башкортостане пожар в торговом центре полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожар возник на Уфимской улице на первом этаже торгового центра в складском помещении. Загорелось имущество и бытовая техника. Огонь распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешел на кровлю. Пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение крыши на площади 1,2 тыс. кв. м. Ликвидация пожара проводилась с привлечением авиации.
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