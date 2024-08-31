В России
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25 минут назад
На тульской фабрике кормов для животных прошли обыски после массового отравления
Владельцы кошек и собак пожаловались на корм бренда Chammy, которым владеет ООО «Форсаж». После употребления корма животные попадали в ветеринарные клиники с рвотой, диареей и общей вялостью. «Экспертиза показала: в сухом и влажном корме превышено содержание свинца», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы посетили завод в деревне Чернятино, где производился корм. Вместе с независимыми специалистами они выявили, что в шариках содержится превышенное количество свинца. Отмечается, что предприятие приостановило работу.
В результате на хозяев предприятия были организованы массовые жалобы, тогда как в правоохранительные органы — заявления с просьбой проверить компанию.
Как пишет источник, независимые специалисты провели экспертизу, в ходе которой было установлено превышение содержания свинца во влажном и сухом корме. Предприятие приостановило свою деятельность.
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