Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Происшествия
Облицовка рухнула со стены 10-этажки в Липецке
Происшествия
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
Осенью в Липецке начнется реконструкция двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской
Общество
36-летнюю женщину обокрали в бане
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись два грузовика: пострадал водитель «КамАЗа»
Происшествия
Иловые карты решено затопить
Происшествия
К водителю автобуса с побитыми стеклами никто из пассажиров не обращался
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
А знаете ли вы, что товары для липецкого ЦУМа продавщицы искали сами
А знаете ли вы
Облицовка рухнула со стены 10-этажки в Липецке
Происшествия
Выходные в Липецке: Не день знаний, открытие Горбатого моста, буйство в зоопарке и футбол
Общество
Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина
Происшествия
Статистика: молочные продукты и яйца продолжили дорожать в Липецкой области
Экономика
Иловые карты решено затопить
Происшествия
Жители Липецкой области наблюдали последнее северное сияние лета
Общество
Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Год прожит не зря! Дублёры «Металлурга» всё-таки выиграли первый матч
Спорт
Читать все
В России
43
46 минут назад

На Камчатке ищут вертолет c 22 людьми на борту

Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства. Около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.

В Росавиации сообщили, что на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На борту могли быть туристы. Компания «Витязь-аэро»уже 15 лет занимается пассажирскими и туристическими перевозками. В частности, она предлагает пешеходные и вертолетные экскурсии по полуострову.

На поиски воздушного судна вылетел другой вертолет Ми-8.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru