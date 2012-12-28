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46 минут назад
На Камчатке ищут вертолет c 22 людьми на борту
"По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства. Около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.
В Росавиации сообщили, что на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На борту могли быть туристы. Компания «Витязь-аэро»уже 15 лет занимается пассажирскими и туристическими перевозками. В частности, она предлагает пешеходные и вертолетные экскурсии по полуострову.
На поиски воздушного судна вылетел другой вертолет Ми-8.
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