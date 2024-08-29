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В мире
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44 минуты назад
На дне Тихого океана у берегов Аляски найден загадочный золотистый шар
Экипаж американского корабля Okeanos Explorer обнаружил у берегов Аляски странный шар, происхождение которого остается неизвестным. На одной из сторон шара исследователи заметили отверстие.
Находка была сделана в 2023 году во время экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Шар диаметром около 10 сантиметров был прикреплен к камню на глубине 3,3 тысячи метров. На одной из его сторон было заметно отверстие.
Шар озадачил участников экспедиции. Кто-то предположил, что он представляет собой причудливые остатки коралла или губки. Согласно другой гипотезе, это остатки яйца неизвестного животного. Однако в таком случае речь идет об очень крупном существе — на это намекают размеры и самого яйца, и отверстия, которое, вероятно, проделал вылупившийся детеныш. Кроме того, рядом не было других золотистых шаров, а животные редко откладывают только одно яйцо.
«Будем надеяться, что когда я его ткну, оттуда никто не вылезет, — пошутил один из исследователей. — Похоже на начало фильма ужасов». Прикосновение манипулятора подводного робота показало, что у шара мягкая оболочка. Его удалось подцепить при помощи присоски и поднять на поверхность для изучения.
Исследование шара так и не дало результата. «Хотя мы смогли поднять золотистый шар и доставить его на судно, нам пока не удалось определить, что он собой представляет, — заявил руководитель экспедиции Сэм Кэндио. — Не считая того факта, что он биологического происхождения».
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