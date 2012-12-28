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сегодня, 14:42

Урожай свеклы в Молдавии может составить треть от плана из-за засухи

Это может негативно повлиять на сахарную промышленность в Молдавии.

Крупнейший производитель сахара в Молдавии Sudzucker Moldova ожидает, что урожай сахарной свеклы в этом году составит только треть от плана из-за экстремальной засухи, — передает 
«Интерфакс».

«В 2024 году Sudzucker Moldova засеяла свеклой более 8 тысяч га земель, рассчитывая на урожайность около 42 тонн/га. Однако из-за экстремальной засухи ожидается, что будет собрана лишь около 1/3 запланированного, что представляет собой снижение более чем на 60 % по сравнению с первоначальным прогнозом», - сообщила компания.

«Влияние засухи поставило нас в трудное положение. Мы прогнозируем, что снижение урожая окажет негативное воздействие на сахарную промышленность Молдавии и создаст дополнительное давление на весь аграрный сектор. Мы ведем переговоры с партнерами, чтобы найти решения, которые смягчат последствия этого кризиса, и стараемся разработать меры поддержки для фермеров», - отметил управляющий Agro-SZM (дочерняя компания Sudzucker Moldova) Валерий Никушор.

По словам директора департамента по сырью Sudzucker Moldova Анатолия Городенко, "год стал драматичным для всех, кто занимается выращиванием сахарной свеклы". "В 2024 году фермеры вложили от 35 тысяч до 40 тысяч леев на гектар. В сложившейся ситуации предполагается собрать лишь 16 тонн свеклы с гектара, фермеры могут столкнуться с убытками от 25 тысяч до 30 тысяч леев на гектар", - констатировал Городенко.

Главный агроном Sudzucker Moldova Вячеслав Олейник отметил, что за 45 лет работы в отрасли не видел настолько сложного года. «Настоящая ситуация беспрецедентна за последние 50 лет и оказывает значительное негативное влияние на производство», — считает он.

Sudzucker Moldova - ведущий производитель сахара в Молдавии и часть международной группы Sudzucker AG, крупнейшего производителя сахара в Европе. За последние 23 года компания инвестировала около 60 млн евро в развитие технической и технологической базы для производства сахарной свеклы в Молдавии.

Ранее сообщалось, что из-за засухи в Молдавии ожидается резкое снижение урожая винограда. По оценке Минсельхоза страны, поставки винограда на переработку в Молдавии в этом году снизятся на 16%, до 220 тысяч тонн с 263 тысяч тонн в 2023 году. При этом урожайность винограда в стране в 2024 году уменьшится примерно на треть и составит 3-12 тонн/га.
сахар
свекла
экономика
Молдавия
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