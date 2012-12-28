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В России
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сегодня, 15:25
Пятеро детей погибли в ДТП в Кемеровской области за лето
118 детей в дорожных авариях пострадали.
— Больше двух классов — 73 школьника не сядут за парты в День знаний, из числа которых пять погибших и 68 детей, получивших в ДТП серьезные травмы и проходящих сейчас лечение в больницах, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.
Чаще всего в Кемеровской области дети становились жертвами ДТП, когда являлись пассажирами автомобилей.
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