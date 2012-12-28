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440
сегодня, 11:16
20

Молоко дороже 80 рублей — это выгодная цена?

Итоги недели: цены.

В конце недели, мы как всегда, проверили цены. Наша корзина дешевых продуктов подорожала на 62 рубля 4 копейки. «Виноваты» здесь молоко, сливочное масло и мясо.



Зато корзина с дорогими товарами снизилась в цене на 311 рублей 81 копейу. Как всегда плавают цены на свинину, да и на дорогую соль в этот раз были существенные скидки.



На этой неделе нас поразил рост цен на молоко. Эксперты считают, что на подорожание повлияли сразу несколько факторов: сдерживание цен на фоне перепроизводства продукта прошлого года, рост мировых цен на молочные жиры, без которых российские компании не могут обойтись. А также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием импортного оборудования.

В липецких магазинах привычный пакет (не забудьте, что в нем не литр, а 0,9 литра) молока 3,2% жирности стоит уже 75 рублей. Правда, есть варианты, можно купить пастерилизованное молоко, или молоко с меньшей жирностью. Если повезет — попасть на акцию, продукцию малоизвестных молочных заводов обычно продают дешево.









Зато на Центральном рынке цены на домашнее молоко не увеличились. Правда, они всегда были существенно выше магазинных — 150 рублей за литр.



Сливочное масло за молоком в магазинах пока не подтянулось. Даже «знаменитое» полукилограммовое из дискаунтера до сих пор продается по 116 рублей 90 копеек. Подорожание заметно только на Центральном рынке.

— На прошлой неделе поставщик два раза повышал цену на 60 рублей, За неделю масло на 120 рублей взлетело! Вот и считайте. А зарплату нам никто не повышает, говорят, нет денег! — возмущаются по ту строну рыночного прилавка.

Подорожание продуктов — вообще главная тема разговоров на Центральном рынке. И непонятно, кто больше возмущается, покупатели или продавцы, ведь последние в большинстве своем тоже сидят на зарплате.

Даже продавец зелени переживает. Поднялись отпускные цены на базилик, а розничную цены женщина увеличивать не стала.

— Держу для ассортимента. Если и дальше будет дорожать, придется увеличивать цены в розницу, — говорит продавец.

По нашим наблюдениям, дешевые продукты в магазинах раскупают гораздо быстрее чем в начале лета. Например, кур мы не застали. Все как в поговорке, кто раньше встал, того и тапки.



На Центральном рынке полно картофеля в сетках. Мешок, в котором примерно 40 килограммов, стоит 1 500 рублей. Сезон заготовок в самом разгаре.


цены
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Комментарии (20)

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Сначала новые
селянин
5 минут назад
Мы коз держим,козье молоко очень полезно,да и корма надо меньше чем коровам. Переезжаете в сельскую местность,живите в адекватном доме и на свежем воздухе,заводите живность и будет вам счастье.
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555
9 минут назад
И почему-то местное молоко дороже привозного.
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капиталист
26 минут назад
контингент все выдержит, доить и доить еще
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Патриот
18 минут назад
Как сказал Верховный вождь - люди это новая нефть
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Коммунист
33 минуты назад
СССР всё ближе.
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Да неужели?
18 минут назад
Бесплатные квартиры, доллар по 60 копеек, проезд по 5 копеек, а ЖКХ по 3 рубля?
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парторг
26 минут назад
Ага,скоро ЦУМ откроют,геолокация уже отключили.
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не-а чё
43 минуты назад
Смартфоны,умные часы и электросамокаты не дорого,а молоко дорого... Инфляционные ожидания, чё.
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Часы на обед
32 минуты назад
Гениальное сравнение Я смартфон купила 5 лет назад и с ним хожу, менять не собираюсь, а кушать хочется 3 раза в день, а не раз в 5 лет
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креативный
28 минут назад
Гениальное сравнение Я смартфон купила 5 лет назад и с ним хожу, менять не собираюсь, а кушать хочется 3 раза в день, а не раз в 5 лет Так он устарел дедушка,купи новый.
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Житель
47 минут назад
А коров то не видно ! Откуда молоко то ?
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из китаю. сухое
27 минут назад
спросите у работников молзаводов. и пальму суют
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Элирт
57 минут назад
Нельзя совмещать дешëвое масло и работу ПВО, или то или другое. Выбирайте, что для вас важнее.
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Однако
45 минут назад
Бизнес сам выбирает
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Олег
53 минуты назад
Тебе надо, ты и выбирай.
Ответить
Опа!
59 минут назад
рост мировых цен на молочные жиры? А по Ютубу говорят, что дорожает только у нас.
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Телевизор
25 минут назад
Ютуб врёт, его нужно заблокировать
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экономикс
сегодня, 11:34
В таком росте цен виноваты высокие инфляционные ожидания населения. И об этом неоднократно уже предупреждало руководство центрального банка! Граждане, снижайте ваши инфляционные ожидания, у меня уже денег не хватает на сливочное масло!
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111
сегодня, 11:30
1500 руб за 40 кг это примерно 37,5 руб за кг купи и за голову держись как сохранить а в пятерочке и магнитах она всю зиму 20-25 руб и сам выбираешь купить или нет
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