Итоги недели: цены.

В конце недели, мы как всегда, проверили цены. Наша корзина дешевых продуктов подорожала на 62 рубля 4 копейки. «Виноваты» здесь молоко, сливочное масло и мясо.Зато корзина с дорогими товарами снизилась в цене на 311 рублей 81 копейу. Как всегда плавают цены на свинину, да и на дорогую соль в этот раз были существенные скидки.На этой неделе нас поразил рост цен на молоко. Эксперты считают, что на подорожание повлияли сразу несколько факторов: сдерживание цен на фоне перепроизводства продукта прошлого года, рост мировых цен на молочные жиры, без которых российские компании не могут обойтись. А также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием импортного оборудования.В липецких магазинах привычный пакет (не забудьте, что в нем не литр, а 0,9 литра) молока 3,2% жирности стоит уже 75 рублей. Правда, есть варианты, можно купить пастерилизованное молоко, или молоко с меньшей жирностью. Если повезет — попасть на акцию, продукцию малоизвестных молочных заводов обычно продают дешево.Зато на Центральном рынке цены на домашнее молоко не увеличились. Правда, они всегда были существенно выше магазинных — 150 рублей за литр.Сливочное масло за молоком в магазинах пока не подтянулось. Даже «знаменитое» полукилограммовое из дискаунтера до сих пор продается по 116 рублей 90 копеек. Подорожание заметно только на Центральном рынке.— На прошлой неделе поставщик два раза повышал цену на 60 рублей, За неделю масло на 120 рублей взлетело! Вот и считайте. А зарплату нам никто не повышает, говорят, нет денег! — возмущаются по ту строну рыночного прилавка.Подорожание продуктов — вообще главная тема разговоров на Центральном рынке. И непонятно, кто больше возмущается, покупатели или продавцы, ведь последние в большинстве своем тоже сидят на зарплате.Даже продавец зелени переживает. Поднялись отпускные цены на базилик, а розничную цены женщина увеличивать не стала.— Держу для ассортимента. Если и дальше будет дорожать, придется увеличивать цены в розницу, — говорит продавец.По нашим наблюдениям, дешевые продукты в магазинах раскупают гораздо быстрее чем в начале лета. Например, кур мы не застали. Все как в поговорке, кто раньше встал, того и тапки.На Центральном рынке полно картофеля в сетках. Мешок, в котором примерно 40 килограммов, стоит 1 500 рублей. Сезон заготовок в самом разгаре.