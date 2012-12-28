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Общество
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сегодня, 11:16
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Молоко дороже 80 рублей — это выгодная цена?
Итоги недели: цены.
Зато корзина с дорогими товарами снизилась в цене на 311 рублей 81 копейу. Как всегда плавают цены на свинину, да и на дорогую соль в этот раз были существенные скидки.
На этой неделе нас поразил рост цен на молоко. Эксперты считают, что на подорожание повлияли сразу несколько факторов: сдерживание цен на фоне перепроизводства продукта прошлого года, рост мировых цен на молочные жиры, без которых российские компании не могут обойтись. А также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием импортного оборудования.
В липецких магазинах привычный пакет (не забудьте, что в нем не литр, а 0,9 литра) молока 3,2% жирности стоит уже 75 рублей. Правда, есть варианты, можно купить пастерилизованное молоко, или молоко с меньшей жирностью. Если повезет — попасть на акцию, продукцию малоизвестных молочных заводов обычно продают дешево.
Зато на Центральном рынке цены на домашнее молоко не увеличились. Правда, они всегда были существенно выше магазинных — 150 рублей за литр.
Сливочное масло за молоком в магазинах пока не подтянулось. Даже «знаменитое» полукилограммовое из дискаунтера до сих пор продается по 116 рублей 90 копеек. Подорожание заметно только на Центральном рынке.
— На прошлой неделе поставщик два раза повышал цену на 60 рублей, За неделю масло на 120 рублей взлетело! Вот и считайте. А зарплату нам никто не повышает, говорят, нет денег! — возмущаются по ту строну рыночного прилавка.
Подорожание продуктов — вообще главная тема разговоров на Центральном рынке. И непонятно, кто больше возмущается, покупатели или продавцы, ведь последние в большинстве своем тоже сидят на зарплате.
Даже продавец зелени переживает. Поднялись отпускные цены на базилик, а розничную цены женщина увеличивать не стала.
— Держу для ассортимента. Если и дальше будет дорожать, придется увеличивать цены в розницу, — говорит продавец.
По нашим наблюдениям, дешевые продукты в магазинах раскупают гораздо быстрее чем в начале лета. Например, кур мы не застали. Все как в поговорке, кто раньше встал, того и тапки.
На Центральном рынке полно картофеля в сетках. Мешок, в котором примерно 40 килограммов, стоит 1 500 рублей. Сезон заготовок в самом разгаре.
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