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В России
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сегодня, 14:07

В Госдуме предлагают передавать нераспроданные новостройки в социальный наем

Нераспроданные квартиры в новостройках могут начать передавать в социальный наем.

В Госдуме предлагают передавать нераспроданное застройщиками жилье в социальный наем. Такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«По данным министра строительства и ЖКХ, к началу 2022 года в РФ свыше 748 тыс. человек стояли в очередях на получение жилья. Кроме того, согласно данным Фонда развития территорий, в начале 2022 года 1,3 млн человек проживали в аварийном жилье. Вместе с тем в России существует огромное число нераспроданной, простаивающей недвижимости. Так, по оценкам финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, в июле 2024 года объем нераспроданного жилья составил 76,9 млн кв. м, или 69% от общего объема строящегося жилья. За год показатель вырос на 6 млн кв. м (+9,8 %)», — говорится в документе.

В нем отмечается, что в настоящий момент построенное жилье простаивает и постепенно ветшает, в то время как множество россиян лишены жилья, — пишут «Известия».

«С учетом вышеизложенного предлагается обязать российских застройщиков передавать государству или региональным органам власти под организацию социального жилья сроком на 10 лет те жилые помещения, которые не были выкуплены в течение трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в документе.
новостройки
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