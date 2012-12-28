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В России
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сегодня, 13:15
В Москве торжественные линейки пройдут в зданиях школ и без родителей
Школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, в Москве пройдут не на улице, а в зданиях школ и без родителей.
В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности, - рассказали изданию учителя.
Учебный год в этом году начнется 2 сентября.
«В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — сообщила директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева.
При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей, а школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школе начнется с «Разговора о важном», отметила Булаева.
По словам учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо, это решение продиктовано «вопросами безопасности». Другой учитель московской школы рассказал, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.
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