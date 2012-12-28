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В России
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сегодня, 12:35

В РФ могут поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Власти России рассматривают возможность снятия ограничения на количество пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам.

Власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров. Это следует из проекта паспорта национального проекта «Кадры», который был вынесен на заседание профильной комиссии Госсовета 28 августа и охватывает период до 2030 года. Одним из мероприятий нацпроекта значится «повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10». Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех ИПК в год вне зависимости от суммы уплаченных с их зарплат страховых взносов.

Ранее подходы к формированию нацпроекта «Кадры» одобрил глава правительства Михаил Мишустин. В Минтруде заявили, что наполнение нацпроекта дорабатывается, его структура еще не утверждена (как и паспорт), не прокомментировав конкретно предложение по ИПК, — передает РБК.

Согласно этому проекту, планируется увеличение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисляемых работающим пенсионерам, с 3 до 10 баллов в год. В настоящее время работающим пенсионерам начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.

ИПК — это показатель, определяющий размер пенсии, начисляемый за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой при расчете пенсии.

Нацпроект «Кадры» на 2025–2030 годы получит почти 1 трлн рублей финансирования, из которых более 70% — около 722 млрд рублей — будет направлено на увеличение пенсионных коэффициентов с 3 до 10 ИПК. Эти средства планируется привлечь из Социального фонда, начиная с 114,4 млрд рублей в 2026 году и достигая 177 млрд рублей в 2030 году.
пенсии
экономика
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