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В России
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35 минут назад
Полиция задержала 120 нелегальных мигрантов на складе в Подмосковье
В результате проверки было установлено, что среди работников склада находятся граждане иностранных государств, не имеющие разрешения на работу в России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы в связи с нарушением режима пребывания в России.
Нелегальных мигрантов выявили среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки. В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, из них 19 мигрантов также привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, и один за уклонение от исполнения административного наказания.
На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы нашей страны. Тем временем 31 нелегал помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда.
Сейчас сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции. Расследование продолжается.
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