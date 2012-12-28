Полиция задержала 120 нелегальных мигрантов на складе в Подмосковье

В результате проверки было установлено, что среди работников склада находятся граждане иностранных государств, не имеющие разрешения на работу в России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы в связи с нарушением режима пребывания в России.