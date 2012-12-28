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В России
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сегодня, 10:02
18 дронов сбили за ночь над четырьмя регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи сбили 18 украинских беспилотников (БПЛА) над четырьмя регионами РФ.
Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале утром 30 августа, что силами ПВО Министерства обороны РФ были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже он заявил, что еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом нашей системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий. Ранее утром он заявил, что три населённых пункта нашей области были атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.
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