Покупатель прилетел за автомобилем в Чебоксары и в аэропорту понял, что его обманули

19-летнего продавца вычислили: теперь его ждёт суд по обвинению в мошенничестве.

В Данкове суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 19-летнего парня в мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По версии следствия, 23 сентября прошлого года подсудимый разместил в интернете заведомо ложное объявление о продаже автомобиля марки «Honda Fit» за 310 тысяч рублей, который, якобы, находится в Чебоксарах.Предложением заинтересовался покупатель из Москвы. По просьбе подсудимого он перевел ему 5 тысяч рублей в качестве залога и прилетел в Чебоксары, но в аэропорту осознал, что был обманут.