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сегодня, 10:20
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Покупатель прилетел за автомобилем в Чебоксары и в аэропорту понял, что его обманули

19-летнего продавца вычислили: теперь его ждёт суд по обвинению в мошенничестве.

В Данкове суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 19-летнего парня в мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 23 сентября прошлого года подсудимый разместил в интернете заведомо ложное объявление о продаже автомобиля марки «Honda Fit» за 310 тысяч рублей, который, якобы, находится в Чебоксарах.

Предложением заинтересовался покупатель из Москвы. По просьбе подсудимого он перевел ему 5 тысяч рублей в качестве залога и прилетел в Чебоксары, но в аэропорту осознал, что был обманут.
мошенничество
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Комментарии (2)

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По всей видимости
38 минут назад
мошенник из Липецкой области
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Пипец
55 минут назад
А ЛИПЕЦК ТО ТУТ ПРИЧЕМММ
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