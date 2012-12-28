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Происшествия
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сегодня, 10:20
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Покупатель прилетел за автомобилем в Чебоксары и в аэропорту понял, что его обманули
19-летнего продавца вычислили: теперь его ждёт суд по обвинению в мошенничестве.
По версии следствия, 23 сентября прошлого года подсудимый разместил в интернете заведомо ложное объявление о продаже автомобиля марки «Honda Fit» за 310 тысяч рублей, который, якобы, находится в Чебоксарах.
Предложением заинтересовался покупатель из Москвы. По просьбе подсудимого он перевел ему 5 тысяч рублей в качестве залога и прилетел в Чебоксары, но в аэропорту осознал, что был обманут.
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