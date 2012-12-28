В летних лагерях отдохнули 45,5 тысячи детей

В Липецкой области работали 493 организации отдыха и оздоровления детей.

В Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, этим летом в нашем регионе работали 493 организации отдыха и оздоровления детей: 14 загородных стационарных лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 86 лагерей труда и отдыха, 44 палаточных лагеря.В оздоровительных организациях области отдохнуло 45,5 тысячи детей, из них более 12 тысяч в загородных лагерях. В числе побывавших в лагерях — 535 детей с ограниченными возможностями здоровья.В летних лагерях Центром гигиены и эпидемиологии были проведены лабораторные исследования 404 пробы питьевой воды, 28 проб воды бассейнов, 9 проб воды из водоемов для купания, 19 проб песка, 1173 пробы готовой продукции, более 4000 смывов с посуды и оборудования пищеблоков.Не соответствовали нормативным требованиям 2 пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям (в период подготовки), 7 проб готовой продукции по калорийности, 30 смывов.По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях у 97% детей.