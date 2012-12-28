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Общество
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сегодня, 09:30
В летних лагерях отдохнули 45,5 тысячи детей
В Липецкой области работали 493 организации отдыха и оздоровления детей.
В оздоровительных организациях области отдохнуло 45,5 тысячи детей, из них более 12 тысяч в загородных лагерях. В числе побывавших в лагерях — 535 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В летних лагерях Центром гигиены и эпидемиологии были проведены лабораторные исследования 404 пробы питьевой воды, 28 проб воды бассейнов, 9 проб воды из водоемов для купания, 19 проб песка, 1173 пробы готовой продукции, более 4000 смывов с посуды и оборудования пищеблоков.
Не соответствовали нормативным требованиям 2 пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям (в период подготовки), 7 проб готовой продукции по калорийности, 30 смывов.
По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях у 97% детей.
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