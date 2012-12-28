Липецкая кредитная организация пыталась лишить квартиры жительницу Ярославля

Суд в Липецке удовлетворил иск потребительского кооператива, выдававшей нездоровой женщине кредит под 72% годовых. Ярославская прокуратура признала женщину недееспособной и защитила ее права.

В прокуратуру Ярославской области обратился уполномоченный по правам человека региона Сергей Бабуркин с просьбой проверить ситуацию, в которую попала 53-летняя жительница Ярославля.Женщина, страдающая психическим заболеванием, взяла в липецком потребительском кооперативе кредит – 200 тысяч рублей под 72% годовых, заложив свою квартиру в центре Ярославля. В срок женщина деньги не вернула, и организация обратилась в Октябрьский суд Липецка с иском к женщине.Как сообщает прокуратура Ярославской области, в связи с неисполнением договора заочным решением суда с женщины была взыскана задолженность по кредиту, а ее квартира продана с торгов. Для защиты жилищных прав женщины, которая не понимала существа заключенных сделок, прокуратура Кировского района города Ярославля направила исковое заявление б отмене заочного решения суда, а также признании договоров займа и залога квартиры недействительными. Решением Октябрьского районного суда города Липецка, не вступившим в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены.