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сегодня, 09:15
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Липецкая кредитная организация пыталась лишить квартиры жительницу Ярославля

Суд в Липецке удовлетворил иск потребительского кооператива, выдававшей нездоровой женщине кредит под 72% годовых. Ярославская прокуратура признала женщину недееспособной и защитила ее права.

В прокуратуру Ярославской области обратился уполномоченный по правам человека региона Сергей Бабуркин с просьбой проверить ситуацию, в которую попала 53-летняя жительница Ярославля.

Женщина, страдающая психическим заболеванием, взяла в липецком потребительском кооперативе кредит – 200 тысяч рублей под 72% годовых, заложив свою квартиру в центре Ярославля. В срок женщина деньги не вернула, и организация обратилась в Октябрьский суд Липецка с иском к женщине.

Как сообщает прокуратура Ярославской области, в связи с неисполнением договора заочным решением суда с женщины была взыскана задолженность по кредиту, а ее квартира продана с торгов. Для защиты жилищных прав женщины, которая не понимала существа заключенных сделок, прокуратура Кировского района города Ярославля направила исковое заявление б отмене заочного решения суда, а также признании договоров займа и залога квартиры недействительными. Решением Октябрьского районного суда города Липецка, не вступившим в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены.
кредиты
конфискация
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Комментарии (5)

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Алексей
сегодня, 10:27
И также случилось с моей тёщей со совеомбанком!!!
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смотритель зоопарка
сегодня, 10:17
в липецке как всегда, у простых людей нет слова....
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адам
сегодня, 09:47
это как один и тот же суд два разных решения как в сказке помиловать или казнить а какое слово короче так и сделаем
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Александр
сегодня, 10:08
Так решение заочное, а истец о болезни ответчицы ничего не сообщил.
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zzloyzz
сегодня, 09:34
Кооперация имеет свой предел, как все в мире, но мы еще очень далеки от этого предела. (C) Дж.Динс
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