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Происшествия
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сегодня, 09:15
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Липецкая кредитная организация пыталась лишить квартиры жительницу Ярославля
Суд в Липецке удовлетворил иск потребительского кооператива, выдававшей нездоровой женщине кредит под 72% годовых. Ярославская прокуратура признала женщину недееспособной и защитила ее права.
Женщина, страдающая психическим заболеванием, взяла в липецком потребительском кооперативе кредит – 200 тысяч рублей под 72% годовых, заложив свою квартиру в центре Ярославля. В срок женщина деньги не вернула, и организация обратилась в Октябрьский суд Липецка с иском к женщине.
Как сообщает прокуратура Ярославской области, в связи с неисполнением договора заочным решением суда с женщины была взыскана задолженность по кредиту, а ее квартира продана с торгов. Для защиты жилищных прав женщины, которая не понимала существа заключенных сделок, прокуратура Кировского района города Ярославля направила исковое заявление б отмене заочного решения суда, а также признании договоров займа и залога квартиры недействительными. Решением Октябрьского районного суда города Липецка, не вступившим в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены.
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