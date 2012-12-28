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В России
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59 минут назад
Геннадий Онищенко рассказал о мерах по недопущению ввоза оспы обезьян
«Если за медицинской помощью обратился больной, который приехал из страны, где циркулирует это заболевание, ему сразу ставится диагноз «оспа обезьян под вопросом». Его тут же изолируют и начинают разбираться. Тех, кто был вместе с больным дома, на работе, берут под наблюдение или на какое-то время отправляют на карантин», — поделился он.
Эксперт отметил, что ограничительные меры каждая страна вводит на свое усмотрение.
По его словам, одна страна может на время прекратить авиасообщение, другая будет рекомендовать своим гражданам не посещать небезопасную с эпидемиологической точки зрения страну, в третьей могут ввести мероприятия на выявление заболевания на территории.
«Оспа обезьян сейчас передается не только от обезьяны к человеку, но и от человека к человеку при непосредственном контакте с инфекционными поражениями кожи, — напомнил эксперт».
Заболевание относится к группе ортопоксвирусов, из которой также происходила черная оспа, от которой была высокая летальность.
По его словам, специалисты опасаются, что со временем оспа обезьян мутирует и начнет распространяться воздушно-капельным путем, что отразится на числе заражений и летальных исходов.
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