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В России
38
28 минут назад

Средний чек на цветы в России увеличился за год на 15-17%

Средний чек на цветы увеличился за год на 15-17%, а средняя цена за букет на 1 сентября составит до 3,5 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали крупные представители этого бизнеса, а также подтвердили в компании «Платформа ОФД». На ценообразование влияют инфляция, удорожание импорта, увеличение затрат на логистику и летняя жара, объяснили участники рынка. Чаще всего для букетов россияне выбирают георгины, подсолнухи, гладиолусы и розы. Также вдвое вырос спрос и на съедобные букеты.

«На 26 августа этого года средний чек на цветы увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3540 рублей. В аналогичный период 2023-го он составлял 3028 рублей», — рассказал «Известиям» руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексей Белкин.

По его словам, рост цен обусловлен не только инфляцией, но и изменением предпочтений клиентов, которые все чаще стали выбирать более дорогие и сложные композиции цветов как часть крупного подарка. При этом, по его словам, самыми популярными перед 1 сентября остаются гладиолусы, георгины и хризантемы. Также остаются востребованными пионовидные розы, особенно в сложных композициях с гортензиями и эустомами.

«Средний ценник на букет в сентябре составит от 2500 до 3000 рублей. Если говорить о ценах, то за год по нашим оценкам они поднялись примерно на 15%. Больше всего у покупателей пользуются спросом георгины, гладиоусы, хризантемы, подсолнухи и розы», — сообщил «Известиям» директор по развитию компании «Цветы и мёд» Георгий Сухаржевский.

По его словам, главным фактором для роста цен стала не жаркая погода, а логистика — удорожание перевозки товара.

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