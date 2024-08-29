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В России
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сегодня, 16:14
Объем рекламного рынка в РФ вырос на 28%
По итогам первого полугодия 2024 года объем российского рекламного рынка составил 400 млрд руб., что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
«Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первое полугодие 2024 года. Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие рынка — его суммарный объем превысил уровень в 400 млрд рублей, сохранив крайне высокую динамику в +28%», — рассказали там.
Эксперты отметили, что российский рекламный рынок второй год подряд демонстрирует стабильно высокий рост. По их словам, все основные сегменты отечественного рекламного рынка показали положительную двузначную динамику, причем к высоким показателям успешного 2023 года.
«Сегодня уверенно можно говорить о том, что российская рекламная индустрия, несмотря на негативное влияние всевозможных внеэкономических факторов, продолжает уверенно развиваться и усиливать свои позиции», — говорится в сообщении.
Региональный рекламный рынок также стабильно находится в положительной зоне. По итогам полугодия он вырос на 17%, а его объем без учета московского рынка по пяти сегментам — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — превысил 58 млрд рублей, заключили в АКАР.
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