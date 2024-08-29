Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
На улице Катукова сбили самокатчика
Происшествия
В Липецке погиб 5-месячный малыш
Происшествия
Курил, ругался матом, дебоширил: липчанину не дали выйти из самолета на Кубе
Происшествия
19-летняя девушка-водитель сбила в Липецке оленя и попала в больницу
Происшествия
Юный велосипедист выехал под колеса автомобиля
Происшествия
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная опасность, везучие женщины-водители и праздник все-таки будет
Общество
В избиении 20-летнего липчанина и 16-летнего подростка разбираются следственные органы
Происшествия
«От соседей три месяца шпарит вода!»
Общество
Читать все
В избиении 20-летнего липчанина и 16-летнего подростка разбираются следственные органы
Происшествия
Управление сельского хозяйства области возглавил человек из Гостехнадзора
Общество
Статистика: бензин в Липецкой области за неделю подорожал в среднем на 23 копейки
Экономика
В Липецке на 8 месяцев раньше срока сдали две реконструированные школы
Общество
Водитель сломал зеркало автомобиля о спрятанное в кустах бревно на улице Салтыкова-Щедрина
Общество
Особый противопожарный режим водится в лесах Липецкой области
Общество
Жара не отступает: в Липецкой области сухо и до +33
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: гибель младенца, драма в поселке Петровский и дело о полете на Кубу
Общество
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
Елец готовится ко дню рождения
Общество
Читать все
В России
79
сегодня, 16:14

Объем рекламного рынка в РФ вырос на 28%

По итогам первого полугодия 2024 года объем российского рекламного рынка составил 400 млрд руб., что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Суммарный объем рынка рекламы в первом полугодии 2024 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос в РФ на 28%, составив 400 млрд рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 29 августа.

«Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первое полугодие 2024 года. Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие рынка — его суммарный объем превысил уровень в 400 млрд рублей, сохранив крайне высокую динамику в +28%», — рассказали там.

Эксперты отметили, что российский рекламный рынок второй год подряд демонстрирует стабильно высокий рост. По их словам, все основные сегменты отечественного рекламного рынка показали положительную двузначную динамику, причем к высоким показателям успешного 2023 года.

«Сегодня уверенно можно говорить о том, что российская рекламная индустрия, несмотря на негативное влияние всевозможных внеэкономических факторов, продолжает уверенно развиваться и усиливать свои позиции», — говорится в сообщении.

Региональный рекламный рынок также стабильно находится в положительной зоне. По итогам полугодия он вырос на 17%, а его объем без учета московского рынка по пяти сегментам — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — превысил 58 млрд рублей, заключили в АКАР.
реклама
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru