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В России
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сегодня, 15:31
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за нефтебазы
В Каменском районе Ростовской области, где второй день горит нефтебаза, ввели режим повышенной готовности.
"В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он.
Глава районной администрации отметил, что к месту тушения пожара организовали подвоз питьевой воды и продуктов питания, а также медикаментов. Для пожарных также организовано трехразовое питание и оборудовали места отдыха.
"Ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет", - уточнил Савин.
28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.
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