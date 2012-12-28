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сегодня, 15:31

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за нефтебазы

В Каменском районе Ростовской области, где второй день горит нефтебаза, ввели режим повышенной готовности.

В Каменском районе Ростовской области введён режим повышенной готовности из-за пожара на складе с топливом, начавшегося после атаки украинских БПЛА, - рассказал глава района Владимир Савин в Telegram-канале.

"В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он.

Глава районной администрации отметил, что к месту тушения пожара организовали подвоз питьевой воды и продуктов питания, а также медикаментов. Для пожарных также организовано трехразовое питание и оборудовали места отдыха.

"Ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет", - уточнил Савин.

28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.
пожар
повышенная готовность
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