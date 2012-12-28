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В России
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сегодня, 13:46
В ЦБ РФ допустили мировой финансовый кризис в 2025 году
Поводом для мировых потрясений в ЦБ называют высокие учетные ставки и накопившийся дисбаланс на мировых финансовых рынках.
«Произошедшее в 2022-2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков», — говорится в документе.
Именно эта тенденция, а также накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках в развитых странах могут спровоцировать мировой финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошел в 2007-2008 годах, - передает РИА Новости.
По оценкам регулятора, в рамках этого сценария первые кризисные явления начнут проявляться в первом квартале и достигнут пика во втором-третьем кварталах 2025 года.
Центробанки, в свою очередь, отреагируют понижением ставок, — следует из проекта.
В дополнение к финансовому кризису в мире нарастает тенденция к деглобализации мировой экономики — деление и распад на торговые блоки и зоны. Причиной тому стал риск ухудшения отношений между Китаем и США.
Как пояснили в регуляторе, страны все больше стремятся разместить производства на своих территориях и выбирают партнеров не из экономических соображений, а опираясь на такие критерии, как географическая близость и «дружественность «» (решоринг и френдшоринг).
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