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сегодня, 13:11

В Минздраве заявили о возникновении новой болезни легких EVALI от вейпов и электронных сигарет

Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких EVALI

Минздрав России предупредил о болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, — говорится в Telegram-канале ведомства.

По их данным, EVALI является острым легочным повреждением, которое вызывается потреблением электронных сигарет.

«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в публикации.

В Минздраве также перечислили симптомы заболевания, которые, по их словам, схожи с COVID-19. Среди них есть общая слабость, одышка, недомогание, температура и нарушение пищеварительной системы. Также происходят патологические изменения в легких.

Однако, в отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека.

В ведомстве рассказали, что изучение EVALI замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов, а выявляемость перестала расти.

«EVALI — то состояние, которое развивается в течение 90 дней после употребления электронной сигареты, проявляющееся двусторонними инфильтративными изменениями в легких, если каких-либо других причин для развития этого состояния нет. Соответственно, под эту гребенку можно легко запилить целую уйму различных респираторных заболеваний», — рассказал хирург, кандидат медицинских наук Илья Колышев.

По его словам, в конце 2020 года в США было зарегистрировано более 2800 случаев EVALI, при этом 68 человек, часть из которых несовершеннолетние, не выжили, — пишет Lenta.ru.
здоровье
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