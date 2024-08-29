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В России
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сегодня, 13:11
В Минздраве заявили о возникновении новой болезни легких EVALI от вейпов и электронных сигарет
Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких EVALI
По их данным, EVALI является острым легочным повреждением, которое вызывается потреблением электронных сигарет.
«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в публикации.
В Минздраве также перечислили симптомы заболевания, которые, по их словам, схожи с COVID-19. Среди них есть общая слабость, одышка, недомогание, температура и нарушение пищеварительной системы. Также происходят патологические изменения в легких.
Однако, в отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека.
В ведомстве рассказали, что изучение EVALI замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов, а выявляемость перестала расти.
«EVALI — то состояние, которое развивается в течение 90 дней после употребления электронной сигареты, проявляющееся двусторонними инфильтративными изменениями в легких, если каких-либо других причин для развития этого состояния нет. Соответственно, под эту гребенку можно легко запилить целую уйму различных респираторных заболеваний», — рассказал хирург, кандидат медицинских наук Илья Колышев.
По его словам, в конце 2020 года в США было зарегистрировано более 2800 случаев EVALI, при этом 68 человек, часть из которых несовершеннолетние, не выжили, — пишет Lenta.ru.
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